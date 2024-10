Investment-Tipp: Barclays Capital verschlechtert Bewertung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat Mercedes-Benz von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 76,50 auf 65,00 Euro gesenkt. Analyst Henning Cosman passte sein Bewertungsmodell für die Stuttgarter an die "neue Normalität" der Margen im Pkw-Geschäft an. Den Sektor sieht er in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse generell weniger skeptisch. Zwar kappte er durch die Bank massiv seine Schätzungen nach den jüngsten Gewinnwarnungen. Er lobte aber die in den meisten Fällen hohe Gesamtrendite für Aktionäre.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:18 Uhr 1.2 Prozent im Minus bei 56.66 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 14.72 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 1’128’298 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 fiel die Aktie um 1.8 Prozent zurück. Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.

