Investment-Tipp Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat Airbus nach Flugzeugauslieferungszahlen für März auf "Buy" mit einem Kursziel von 186 Euro belassen. Diese seien solide, ohne zu beeindrucken, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 10:16 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.6 Prozent auf 163.64 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 13.66 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56’443 Stück gehandelt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2024 um 16.8 Prozent zu. Experten prognostizieren, dass Airbus SE (ex EADS) die Bilanz für Q1 2024 am 01.05.2024 vorlegt.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / 07:42 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.