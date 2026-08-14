Investment Precision Castings stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Investment Precision Castings präsentierte in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.17 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 533.7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 449.0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch