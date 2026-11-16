Investment Precision Castings hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Investment Precision Castings hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 5.80 INR gegenüber 3.03 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 580.0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Investment Precision Castings einen Umsatz von 450.2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch