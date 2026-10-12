Investment Oeresund legte Quartalsergebnis vor

Investment Oeresund liess sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Investment Oeresund die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.18 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Investment Oeresund -6.790 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 33.6 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Investment Oeresund 29.9 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch