Investment-Note für Swiss Re-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 139 auf 143 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die Quartalsergebnisse der Schweizer an.

Aktienbewertung im Detail: Die Swiss Re-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Swiss Re konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.2 Prozent auf 146.05 CHF. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 2.09 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 220’919 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 11.3 Prozent aufwärts. Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 16.05.2025 vorlegen.

