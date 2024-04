Investment-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate der Walldorfer lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Andreas Wolf am Dienstag in seiner ersten Reaktion.

Das Papier von SAP SE legte um 11:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3.8 Prozent auf 172.46 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 7.22 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 782’053 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2024 stieg die Aktie um 23.6 Prozent. Die kommenden Q2 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 22.07.2024 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

