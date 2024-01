Investment-Note für Roche-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 225 Franken belassen. Der kommerzielle Erfolg der Markteinführung des Augenmedikaments Vabysmo sei zwar eine wichtige Stütze für Roche gewesen und entwickle sich entgegen den Erwartungen weiterhin stark, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Daten des Konkurrenzproduktes Eylea von Bayer überraschend robust gewesen und hätten das Potenzial, den Schwung von Vabysmo zu bremsen.

Aktienauswertung: Die Roche-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 12:51 Uhr im SIX SX-Handel bei 246.60 CHF. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 8.76 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 150’015 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 0.9 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Roche wird am 01.02.2024 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 06:40 / CET





