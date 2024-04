Investment-Note für Nestlé-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Nestle von 115 auf 110 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Nach schwacher Jahres-Ouvertüre muss Nestle jetzt spätestens im zweiten Halbjahr liefern", schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Nestlé-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 14:42 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.1 Prozent auf 92.82 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 918’059 Nestlé-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 1.7 Prozent abwärts.

29.04.2024

