Investment-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterkonzerns sei 2 Prozent besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. An den Konsensschätzungen für die Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25 dürfte sich nicht viel ändern.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:36 Uhr 1.5 Prozent im Plus bei 29.98 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 46.76 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 2’112’568 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 19.8 Prozent zu Buche. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 06:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 06:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.