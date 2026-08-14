Investment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Investment veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.04 QAR gegenüber 0.070 QAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 178922.47 Prozent auf 3’157.54 Milliarden QAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.76 Milliarden QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch