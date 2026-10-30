Investment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Investment hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.04 QAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.050 QAR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 4’522.84 Milliarden QAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Investment 1.83 Milliarden QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch