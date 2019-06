Investisseur Qtrade classé parmi les meilleurs au sondage annuel des courtiers en ligne de MoneySense

VANCOUVER, le 20 juin 2019 /CNW/ - Investisseur Qtrade arrive encore une fois parmi les meilleurs courtiers en ligne du Canada du dernier sondage annuel des courtiers en ligne de MoneySense, publié le 20 juin.

En l'analyse, réalisée en collaboration avec Glenn Lacoste de Surviscor, les examinateurs ont noté ce qui suit : « Investisseur Qtrade a continué à innover et il reste près de l'avant du peloton de notre sondage de 2019. » Ils ajoutent : « Investisseur Qtrade fait bien dans tous le domaines et s'adapte rapidement aux nouvelles avancées de l'industrie. »

Inverstisseur Qtrade a été classé premier pour l'expérience utilisateur et occupe le deuxième rang pour les FNB et les données de marché.

Au cours des trois dernières années, Investisseur Qtrade s'est toujours classé au premier ou au deuxième rang du sondage de MoneySense, cette reconnaissance est dans la lignée des résultats impressionnants aux récents classements du Globe and Mail et de Surviscor.

« Les résultats du sondage de MoneySense reflètent notre dévouement envers l'amélioration du bien-être financier des Canadiens, » a affirmé Bill Packham, PDG de Patrimoine Aviso, société mère d'Investisseur Qtrade. « Notre équipe se consacre à offrir à nos clients une valeur exceptionnelle, un milieu de négociation sans pareil et un excellent service à la clientèle. »

« Chez Investisseur Qtrade, nous sommes déterminés à écouter nos clients, à comprendre leurs besoins et à nous améliorer continuellement dans tous les domaines qui comptent pour les investisseurs autonomes, » a déclaré Joel Bernard, vice-président directeur du courtage en ligne, du patrimoine numérique et du développement des affaires chez Patrimoine Aviso. « Nous avons récemment apporté un bon nombre d'améliorations à notre plateforme et à nos services et nous nous réjouissons de la réaction positive des clients et des spécialistes de l'industrie, cela nous motive. »

Les améliorations apportées récemment comprennent notamment des outils de recherche et d'établissement d'objectifs qui aident les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Parmi les autres améliorations, nous pouvons compter :

Ajout de vidéos pratiques et d'options de libre-service pour le service à la clientèle

Transferts électroniques en dollars américains

Fonction de recherche d'actions avec frappe prédictive

Page de revenus contenant les récents événements relatifs aux revenus et ceux à venir

revenus contenant les récents événements relatifs aux revenus et ceux à venir Transferts en nature d'actions, en ligne, à des RER et CELI

Mini-tutoriels conviviaux « J'ai besoin d'aide » pour montrer aux clients comment naviguer sur le site et exécuter les principales fonctions

À propos d'Investisseur Qtrade

Connu pour ses plateformes d'investissement en ligne et mobiles simples d'utilisation et pour son service à la clientèle sans pareil, Investisseur Qtrade a, depuis les 12 dernières années, toujours été nommé parmi les meilleurs courtiers en lignes du Canada. Qtrade offre à ses clients un accès à un large éventail de possibilités d'investissements et de comptes, tous à des prix concurrentiels, tout en mettant à leur disposition un grand nombre d'outils de recherche et de négociation, ce qui en fait une entreprise digne de confiance pour les investisseurs débutants et chevronnés. Investisseur Qtrade fait partie de Patrimoine Aviso, une entreprise de services financiers intégrés à l'échelle nationale qui gère plus de 60 milliards de dollars d'actifs. Investisseur Qtrade est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Pour en savoir plus sur Qtrade, rendez-vous au https://www.qtrade.ca/fr/investor.html.

