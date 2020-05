Investissements dans les soins virtuels : déclaration de l'AMC

OTTAWA, le 3 mai 2020 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) soutient résolument les initiatives qui favorisent la prestation de services de santé à la population canadienne durant la pandémie. Aussi l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral à propos des investissements stratégiques visant les soins virtuels cadre-t-elle avec la vision de l'AMC quant à l'évolution du système de santé et à l'amélioration de l'accès aux soins par l'innovation et la technologie.

Dernièrement, en collaboration avec le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et le Collège des médecins de famille du Canada, l'AMC a justement a fait connaître 19 recommandations sur les soins virtuels au Canada, notamment :

Établir un cadre pour réglementer la sécurité et la qualité des services de soins virtuels;

Accroître le soutien aux organismes de réglementation en vue de simplifier les processus de demande et de délivrance des permis pour permettre aux médecins de prodiguer des soins virtuels partout au pays, sans égard aux frontières provinciales et territoriales;

Encourager les gouvernements provinciaux et territoriaux à concevoir, en collaboration avec les associations clés, de nouvelles grilles tarifaires de soins en personne et virtuels ne conférant aucun avantage fiscal;

Bâtir une formation en soins virtuels et l'intégrer dans les programmes des écoles de médecine et la formation continue des professionnels de la santé.

La pandémie a démontré que les soins virtuels peuvent jouer un rôle important dans la prestation de soins primaires au Canada. L'AMC rappelle aux Canadiens et Canadiennes de continuer de consulter leurs professionnels de la santé habituels - par des moyens virtuels - selon leurs besoins dans la période actuelle.

Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne