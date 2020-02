Investissement dans une nouvelle initiative de promotion de la durabilité en agriculture

OTTAWA, le 25 févr. 2020 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a prononcé une allocution aujourd'hui à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne de l'agriculture (FCA). La ministre a exprimé son appui à l'égard des efforts que déploie le secteur pour favoriser la durabilité et renforcer la confiance du public. Elle a aussi annoncé un investissement fédéral de 560 000 $ qui permettra à la FCA de mettre sur pied l'Initiative de durabilité agroalimentaire canadienne. Cette nouvelle initiative offrira une plateforme nationale en ligne aux producteurs et aux transformateurs canadiens pour répondre proactivement à la demande croissante de preuves de durabilité par les clients.

Grâce à cette aide, la FCA créera un guichet unique pour fournir des données sur la durabilité de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire du Canada. Les producteurs et les transformateurs disposeront ainsi d'une tribune pour échanger des renseignements et établir des liens avec de nouveaux réseaux qui s'intéressent à la durabilité. Cette initiative servira aussi de centre de coordination pour l'évaluation et le suivi de la durabilité du secteur agroalimentaire canadien par rapport aux normes internationales.

En fin de compte, l'Initiative de durabilité agroalimentaire canadienne appuiera l'utilisation par les producteurs canadiens d'allégations relatives à la salubrité et à la qualité de leurs produits alimentaires sur les étiquettes de ces produits.

« Les consommateurs canadiens et de partout au monde veulent de plus en plus savoir ce que font les compagnies pour réduire l'impact de leurs opérations sur notre environnement. Les producteurs et les transformateurs du Canada sont déjà des chefs de file de l'utilisation de technologies et de pratiques plus écologiques dans la production alimentaire. Cette nouvelle initiative représente un outil important pour faire connaître notre histoire et renforcer la confiance des consommateurs envers nos producteurs. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Fédération canadienne de l'agriculture est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu récemment une aide financière d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour mettre sur pied l'Initiative de durabilité agroalimentaire canadienne (IDAC). L'IDAC mettra un portail en ligne à la disposition des producteurs pour comparer leurs efforts aux programmes de durabilité existants et réseauter avec des clients potentiels au Canada et à l'étranger. L'idée est de fournir aux producteurs un moyen efficace de communiquer avec une clientèle qui reconnaît leurs efforts de promotion de la durabilité. L'IDAC permettra aussi aux producteurs d'avoir accès à des programmes servant de critères pour l'obtention d'une aide financière à des fins environnementales. Les producteurs pourront ainsi obtenir des ressources pour financer leurs initiatives environnementales importantes. Nous tenons à remercier officiellement AAC de verser une généreuse contribution de 562 870 $ sur trois ans pour l'IDAC. »

- Mary Robinson, présidente de la Fédération canadienne de l'agriculture

Le programme Agri-assurance, une initiative fédérale de cinq ans dotée d'un budget maximal de 74 millions de dollars, vise à favoriser la confiance du public en aidant le secteur à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils permettant de faire des allégations crédibles, pertinentes et vérifiables sur la salubrité et l'innocuité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens et sur la façon de les produire.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de trois milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, qui vise à renforcer le secteur agricole et agroalimentaire. Le Partenariat comprend des programmes et des acitivités visant à rendre le secteur plus compétitif grâce à la recherche, à la science et à l'innovation.

La Fédération canadienne de l'agriculture a été fondée en 1935 en tant que voix unifiée pour représenter les intérêts des agriculteurs canadiens. Il s'agit d'une organisation-cadre nationale, financée par les agriculteurs, qui se compose d'associations agricoles provinciales et de groupements de producteurs nationaux et interprovinciaux. Elle représente environ 200 000 familles agricoles canadiennes d'un océan à l'autre.

