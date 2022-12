Investis mit Wechsel in der Geschäftsleitung

Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Investis hat zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder an Bord geholt. Per 1. Januar des kommenden Jahres übernimmt Aude-Sophie Vartzbed die Leitung des Segments Properties, wie Investis am Donnerstag mitteilte. Zudem ist Michael Stucki ebenfalls per 1. Januar zum Leiter des Segments Real Estate Services ernannt worden.

Vartzbed ist den Angaben zufolge seit 2016 für Investis tätig. Zuvor arbeitete sie unter anderem für den Immobiliendienstleister CBRE. Stucki ist seit 2015 für Investis tätig, zuletzt als Geschäftsführer der Tochter Hauswartprofis. Davor war er unter anderem bei Livit und Privera.

Stucki folgt auf seinem neuen Posten auf Walter Eberle, der das Segment Real Estate Services seit dem 1. Januar 2020 verantwortet hat. Dieser scheidet nun aus der Geschäftsleitung aus. Der Verwaltungsrat spricht ihm in der Mitteilung seinen Dank und Anerkennung aus für "die erfolgreiche Zusammenarbeit und seinen wertvollen Beitrag zum profitablen Wachstum des Segmentes Real Estate Services".

Neu wird die Geschäftsleitung von Investis zusammen mit Stéphane Bonvin und René Häsler sowie den beiden Neuzugängen aus vier Mitgliedern bestehen.

tv/jb