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Investis begibt erfolgreich eine Obligationenanleihe über CHF 100 Mio.



28.08.2026 / 18:00 CET/CEST



NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM Investis hat heute eine festverzinsliche Obligationenanleihe erfolgreich im Markt platziert. Die Anleihe hat ein Volumen von CHF 100 Millionen bei einem Coupon von 0.95% und einer Laufzeit von 2.38 Jahren bis zum 19. Februar 2029. Die Emission dient der Refinanzierung der am 16. Oktober 2026 fälligen Anleihe. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) und UBS agierten als Joint Lead Managers der Transaktion. Die Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt und die Liberierung der Obligationenanleihe ist für den 2. Oktober 2026 vorgesehen. Kontakt Laurence Bienz, Head Media and Investor Relations

Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Immobiliengesellschaft in der Genferseeregion. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion mit Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Es wurde per 30. Juni 2026 mit CHF 2,285 Millionen bewertet. INVESTIS ist seit Juni 2016 and der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: IREN, Valorennummer: 32509429, ISIN CH0325094297). Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com Rechtlicher Hinweis

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