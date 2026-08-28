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28.08.2026 18:00:04

Investis begibt erfolgreich eine Obligationenanleihe über CHF 100 Mio.

Investis
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INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Anleihe
Investis begibt erfolgreich eine Obligationenanleihe über CHF 100 Mio.

28.08.2026 / 18:00 CET/CEST

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM

Investis hat heute eine festverzinsliche Obligationenanleihe erfolgreich im Markt platziert. Die Anleihe hat ein Volumen von CHF 100 Millionen bei einem Coupon von 0.95% und einer Laufzeit von 2.38 Jahren bis zum 19. Februar 2029. Die Emission dient der Refinanzierung der am 16. Oktober 2026 fälligen Anleihe. 

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) und UBS agierten als Joint Lead Managers der Transaktion. Die Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt und die Liberierung der Obligationenanleihe ist für den 2. Oktober 2026 vorgesehen. 

Kontakt

Laurence Bienz, Head Media and Investor Relations
Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

Über die Investis-Gruppe
Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Immobiliengesellschaft in der Genferseeregion. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion mit Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Es wurde per 30. Juni 2026 mit CHF 2,285 Millionen bewertet. 

INVESTIS ist seit Juni 2016 and der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: IREN, Valorennummer: 32509429, ISIN CH0325094297). Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com

 

Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden noch in eine Rechtsordung, in welcher eine Bewilligungs- oder Prospektpflicht begründet würde, einschliesslich aber nicht beschränkt auf den Europäischen Wirtschaftsraum sowie das Vereinigte Königreich. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Sie ist kein Propekt im Sinne der Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und der ausführenden Bestimmungen der Finanzdienstleistungsverordung ( FIDLEV).


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: INVESTIS Holding SA
Neumühlequai 6
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 58 201 72 42
E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com
ISIN: CH0325094297
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EQS News ID: 2390550

 
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2390550  28.08.2026 CET/CEST

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