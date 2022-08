Investis-Aktie: Investis steigert im 1. Halbjahr Umsatz und Gewinn

Unter dem Strich resultierte ein deutlich höherer Gewinn (ohne Neubewertungen) als im Vorjahr. Für den Rest des Jahres zeigt sich die Gesellschaft zuversichtlich und erwartet eine Verdoppelung des Reingewinns.

Der Umsatz hat im ersten Halbjahr auch dank Akquisitionen um 10 Prozent auf 111,7 Millionen Franken zugenommen, wie das auf Immobilien in der Genferseeregion fokussierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Beide Segmente hätten zum Wachstum beigetragen. Im Bereich Properties stieg der Umsatz um 4,8 Prozent auf 31 Millionen Franken und im Segment Real Estate Services um 12 Prozent auf 83 Millionen Franken.

Dank guten Cashflows aus den Bestandesliegenschaften und dank des Rückgangs des durchschnittlichen realen Diskontierungssatzes kam es zu erneuten Aufwertungen des Portfolios von 64 Millionen Franken. Zudem verkaufte Investis 10 Liegenschaften mit einem Gewinn von 58 Millionen Franken. Daraus ergibt sich ein Betriebsergebnis (EBIT) von 148 Millionen nach 155 Millionen Franken im Vorjahr, als allerdings Aufwertungen von 131 Millionen Franken angefallen waren.

Unter dem Strich steht inklusive Neubewertungen ein leicht tieferer Reingewinn von 126 Millionen Franken (VJ 132 Mio.). Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekte liegt dagegen mit 70,5 Millionen Franken deutlich über dem Vorjahreswert von 19,6 Millionen Franken.

Das Immobilienportfolio wird mit 1,55 Milliarden Franken bewertet nach 1,73 Milliarden per Ende 2021. Es umfasste am Stichtag 151 Gebäude mit 2563 Wohneinheiten. Der Loan-to-value (LTV), der Belehnungsgrad, beträgt "sehr konservative" 31,7 Prozent und wird sich laut weiteren Angaben im 2. Halbjahr noch weiter reduzieren - "aus heutiger Sicht auf rund 25 Prozent".

Gute Aussichten

Das Portfolio von Investis besteht zu 93 Prozent aus Wohnimmobilien im mittleren Preissegment an zentralen Lagen in der Genfersee-Region. Dort habe die bereits hohe Nachfrage nach eben solchen Wohnliegenschaften weiter zugenommen, heisst es weiter. Sowohl in die Schweiz wie auch in die Kantone Genf und Waadt bleibt die Einwanderung weiterhin positiv. Davon werde der Immobilienmarkt in beiden Kantonen weiterhin überdurchschnittlich profitieren.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2022 erwartet Investis eine sehr gute Leistung beider Segmente. Der tiefe LTV erlaube es im Segment Properties, das bestehende Portfolio durch gezielte Käufe weiter zu optimieren. Falls sich keine attraktiven Akquisitionen ergeben, will Investis die Finanzschulden reduzieren.

Mit dem erzielten Verkaufsgewinn im ersten und trotz einhergehenden tieferen Mieteinnahmen im zweiten Halbjahr erwartet Investis für die gesamte Gruppe eine Verdoppelung des Reingewinns ohne Neubewertungseffekte im Vergleich zum Vorjahr.

pre/rw

Zürich (awp)