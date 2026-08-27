Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’394 -1.0%  SPI 20’283 -0.8%  Dow 53’391 -0.1%  DAX 26’344 0.2%  Euro 0.9365 -0.2%  EStoxx50 6’447 -0.4%  Gold 4’589 -0.1%  Bitcoin 63’746 0.2%  Dollar 0.8032 -0.2%  Öl 88.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Interimslösung bei Evonik: Claus Rettig führt Konzern nach Kullmanns OP
Barrick raus aus dem Portfolio: Setzt GMO-Legende Grantham nicht mehr auf Gold?
Suche...

Investis Aktie 32509429 / CH0325094297

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Starkes Halbjahr 27.08.2026 14:03:00

Investis-Aktie dennoch in Rot: Mietertrag und Gewinn klettern

Investis-Aktie dennoch in Rot: Mietertrag und Gewinn klettern

Die auf die Genfersee-Region fokussierte Immobiliengesellschaft Investis hat im ersten Halbjahr 2026 die Mieterträge gesteigert und zumindest ohne die Neubewertungseffekte auch unter dem Strich mehr verdient.

Investis
146.90 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen
Der Markt in Genf bleibt derweil wettbewerbsintensiv.

Konkret stieg der Mietertrag um 6,8 Prozent auf 41,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der EBITDA vor Neubewertungen und Gewinnen aus Verkäufen erhöhte sich um 9,3 Prozent auf 26,7 Millionen Franken.

Dank des Tiefzinsumfelds lagen die Neubewertungsgewinne bei 43,7 Millionen. Im Vorjahr betrugen die Aufwertungen sogar 70,5 Millionen. Der Gewinn inklusive dieser Neubewertungen lag entsprechend tiefer bei 67,6 Millionen nach 80,2 Millionen im Vorjahr, ohne Neubewertungseffekte stieg er indes deutlich auf 30,1 Millionen nach 19,6 Millionen im Vorjahr.

Tiefer Leerstand in attraktivem Markt

Der Wert des Immobilienportfolios setzt sich weiter aus 207 Liegenschaften zusammen und betrug 2,29 Milliarden nach 2,24 Milliarden Ende 2025. Der Leerstand verharrte bei tiefen 2,0 Prozent, bei den Wohnliegenschaften lag er sogar nur bei 1,2 Prozent. Die Bilanz sei weiterhin stark, der Loan-to-Value (LTV) - also das Verhältnis der Nettoschulden zum Wert des Immobilienportfolios - wurde weiter reduziert auf aktuell 27,3 Prozent.

In der Genfersee-Region gebe es nach wie vor einen Nachfrageüberhang, entsprechend bleibe das Marktumfeld für Wohnimmobilien attraktiv, heisst es weiter. Gleichzeitig bleibe das Angebot knapp und es werde eine Fortsetzung der positiven Marktdynamik für das zweite Halbjahr erwartet.

Der Ausblick ist nach wie vor unkonkret. So erwartet Investis für die zweite Jahreshälfte ein operatives Ergebnis, das weitgehend im Einklang mit demjenigen des ersten Halbjahres stehen dürfte.

Im Schweizer Handel rutscht die Investis-Aktie zeitweise um 1,01 Prozent ab auf 146,50 Franken.

dm/rw

Zürich (awp)

Weitere Links:

Infracore-Aktie: Portfoliowert steigt dank Horgen-Kauf

Bildquelle: Investis
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Investis Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?