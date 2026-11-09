INVESTIMENTOS BEMGE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

INVESTIMENTOS BEMGE hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.62 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.66 BRL je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.55 Prozent auf 6.5 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch