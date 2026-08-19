Investcorp India Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Investcorp India Acquisition äusserte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Investcorp India Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0.010 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch