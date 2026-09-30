Investcorp Europe Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse

Investcorp Europe Acquisition liess sich am 28.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Investcorp Europe Acquisition die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Investcorp Europe Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.160 USD je Aktie gewesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1.99 USD. Im letzten Jahr hatte Investcorp Europe Acquisition einen Gewinn von -0.150 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.ch