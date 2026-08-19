Investcorp Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Investcorp Acquisition liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Investcorp Acquisition die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 USD gegenüber -0.010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch