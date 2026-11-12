Invesque: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Invesque lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.27 Prozent zurück. Hier wurden 9.0 Millionen CAD gegenüber 9.5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch