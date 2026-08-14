Invesque stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Invesque hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen -2.7 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 106.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Invesque 41.3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch