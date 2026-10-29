Invesco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Invesco lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Invesco noch ein Gewinn pro Aktie von 0.660 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.87 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Invesco einen Umsatz von 1.66 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch