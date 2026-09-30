Inves A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Inves A lud am 28.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1.99 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch