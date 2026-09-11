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11.09.2026 06:37:00
Inversiones Tricahue verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Inversiones Tricahue hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 39.15 CLP, nach 51.69 CLP im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23.63 Prozent auf 1.34 Milliarden CLP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.75 Milliarden CLP gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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