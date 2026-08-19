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19.08.2026 06:37:00
Inventus Mining gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Inventus Mining hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Inventus Mining ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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