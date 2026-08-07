Inventurus Knowledge Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Inventurus Knowledge Solutions lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11.56 INR, nach 9.07 INR im Vorjahresvergleich.

Inventurus Knowledge Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.94 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch