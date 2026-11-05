Inventure Growth Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inventure Growth Securities lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 178.7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 128.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78.2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch