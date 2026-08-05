InvenTrust Properties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

InvenTrust Properties präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.23 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83.1 Millionen USD – ein Plus von 12.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem InvenTrust Properties 73.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch