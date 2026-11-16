Inventronics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Inventronics hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.03 CAD. Im letzten Jahr hatte Inventronics einen Gewinn von 0.020 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inventronics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.5 Millionen CAD im Vergleich zu 2.1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch