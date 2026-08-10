Inventech Central Hotels legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inventech Central Hotels hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.30 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.340 ILS je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 158.95 Prozent auf 8.4 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch