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12.08.2026 06:37:00
Inventec stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Inventec hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 1.08 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inventec 0.610 TWD je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44.64 Prozent auf 269.86 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186.58 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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