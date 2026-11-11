Inventec gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Inventec präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.71 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.760 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 272.09 Milliarden TWD gegenüber 176.29 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch