Inuvo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Inuvo hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 66.74 Prozent auf 7.5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch