Inui Warehouse: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Inui Warehouse lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48.87 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Inui Warehouse -11.080 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 11.31 Milliarden JPY gegenüber 8.34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch