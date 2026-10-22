Intuitive Surgical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Intuitive Surgical hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1.49 USD gegenüber 1.95 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3.05 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.51 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch