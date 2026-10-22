Intuitive Surgical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Intuitive Surgical lud am 20.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24.81 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 28.76 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4’572.53 Milliarden ARS – ein Plus von 37.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intuitive Surgical 3’328.08 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch