Intuit: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Intuit gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Intuit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.35 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.35 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3.83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 16.46 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Intuit ein Gewinn pro Aktie von 13.67 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 21.45 Milliarden USD – ein Plus von 13.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Intuit 18.83 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch