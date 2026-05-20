Intuit Inc. Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - Intuit Inc. (INTU) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $3.06 billion, or $11.09 per share. This compares with $2.82 billion, or $10.02 per share, last year.

Excluding items, Intuit Inc. reported adjusted earnings of $3.53 billion or $12.80 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.3% to $8.55 billion from $7.75 billion last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.56 To $ 3.62 Next quarter revenue guidance: 11 % To 12 % Full year EPS guidance: $ 23.80 To $ 23.85 Full year revenue guidance: $ 21.341 B To $ 21.374 B