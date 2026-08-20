Intsig Information A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Intsig Information A hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.610 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 527.2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448.1 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch