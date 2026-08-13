Intrusion hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Intrusion hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Intrusion vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Intrusion 1.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch