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31.08.2026 06:37:00
Intrum Justitia Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Intrum Justitia Un liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Intrum Justitia Un die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.060 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 429.8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 435.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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