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31.08.2026 06:37:00
Intrum Justitia A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Intrum Justitia A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.32 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Intrum Justitia A 0.540 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 4.03 Milliarden SEK, gegenüber 4.21 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.37 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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