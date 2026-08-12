INTROL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

INTROL gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.40 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.120 PLN erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 170.6 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INTROL 123.6 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch