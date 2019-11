Introduction de Wix Fitness : une solution tout-en-un pour les entrepreneurs du conditionnement physique

Solution sur mesure pour les entrepreneurs du conditionnement physique afin de faire croître leur entreprise, de gérer les relations avec la clientèle, de promouvoir leur entreprise et de bâtir une communauté

NEW YORK, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Wix.com Ltd (Nasdaq : WIX) a lancé à l'échelle mondiale Wix Fitness, qui permet aux entrepreneurs du conditionnement physique de démarrer, construire, gérer et promouvoir leur activité de conditionnement physique directement depuis la plateforme Wix.

Wix Fitness fournit tous les outils dont les instructeurs, les entraîneurs, les coachs et les propriétaires de salle ont besoin pour gérer facilement tous les aspects de leur entreprise à partir de leur site Web ou en déplacement à partir du site Web de la Wix App. Wix Fitness gère les réservations, les abonnements, le commerce électronique, y compris les coupons, le référencement naturel et le marketing par courriel, ainsi qu'une interface centrée sur la discussion en ligne qui permet des interactions en temps réel avec les clients.

Les propriétaires d'entreprise peuvent gérer les horaires, communiquer avec les clients, lancer des campagnes de marketing, vendre de la marchandise et des vidéos sur demande, promouvoir des camps d'entraînement, organiser des clubs de course et des séances d'entraînement personnel, et surtout, bâtir des communautés pour leurs adeptes du conditionnement physique.

Outils de gestion pour les entraîneurs personnels :

Gérez vos cours, votre personnel et votre calendrier de réservation

Prenez des réservations et acceptez des paiements

Enregistrez des clients et envoyez de messages aux membres

Vendez votre propre marchandise de marque

Consultez des profils de membres pour obtenir des renseignements sur la santé et l'état des paiements

Obtenez des analyses commerciales : trafic, fréquentation et finances

Personnalisez votre application mobile

Fonctionnalités de conditionnement physique mobile pour les clients :

Réservez des cours et payez sur place

Inscrivez-vous sur les listes d'attente de la classe et soyez avisé lorsque des places s'ouvrent

Mettez à jour votre profil de membre

Discutez avec les entraîneurs et les membres de la communauté

Faites des achats en ligne et obtenez de l'équipement

Obtenez des conseils de conditionnement physique sur le blog de votre entraîneur

Découvrez Wix Fitness en action ici et certains de nos clients ci-dessous :

Upside Aerial

Michelle Spurlock aborde son entreprise de conditionnement physique avec une énergie enthousiaste. Chez Upside Aerial, elle enseigne les arts du cirque à des clients de tous âges, des tissus aériens et du trapèze à la contorsion et aux acrobaties en couple. Sa philosophie en matière de conditionnement physique : chaque séance d'entraînement devrait être une partie de plaisir, car ses clients s'efforcent de développer leur force et leur souplesse tout en explorant leur côté créatif.

Wix Fitness donne à Michelle les outils dont elle a besoin pour gérer facilement ses clients. Michelle utilise des outils CRM qui lui permettent de gagner du temps sur les tâches administratives quotidiennes et de se concentrer davantage sur la relation client. Elle assure le suivi des réservations des clients, le paiement des forfaits, ainsi que la mise à jour rapide des coordonnées et des relations familiales. Chaque matin, elle passe en revue son calendrier de réservation et les profils de ses membres, en adaptant les sessions en fonction du niveau d'expérience de ses clients.

JDarPT

Junaid Dar considère son gymnase comme une communauté diversifiée conçue pour célébrer le succès de chacun. Il aborde son rôle de coach en sachant que chaque client a son propre parcours de mise en forme. Cet état d'esprit guide Junaid et son équipe, qui adaptent leurs programmes pour répondre aux objectifs spécifiques de leurs clients. Chez JDarPT, il n'y a qu'un seul objectif : « vivre le style de vie que tu mérites. » Tous les samedis, Junaid organise une séance à l'intention des nouveaux arrivants pour leur apprendre à utiliser la Wix App, ainsi, ses clients peuvent facilement réserver, en déplacement, de futures sessions. Par exemple, il s'assure d'expliquer que si une classe est pleine, elle devrait s'inscrire sur la liste d'attente. Si une place se libère, ils recevront un avis et un courriel pour confirmer leur réservation. Lorsque les clients se présentent aux séances de formation, Junaid et son équipe prennent rapidement la liste des présences sur l'application et rejoignent directement la classe.

En savoir plus sur Wix Fitness ici.

À propos de Wix.com Ltd.

Wix ouvre la voie avec une plateforme de développement de sites Web en nuage pour plus de 160 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde entier. L'outil de création du site Web de Wix a été fondé sur la conviction qu'Internet doit être accessible à tous pour se développer, créer et contribuer. Grâce à des abonnements gratuits et à cotisation, Wix permet à des millions d'entreprises, d'organisations, d'artistes et de particuliers de mettre en ligne leurs activités, marques et flux de travail. L'éditeur Wix Editor, Wix ADI, un marché d'applications App Market très prisé, Ascend by Wix et Corvid by Wix permettent aux utilisateurs de construire et de gérer une présence numérique entièrement intégrée et dynamique. Le siège social de Wix se trouve à Tel-Aviv avec des bureaux à Be'er Sheva, Berlin, Dnipro, Dublin, Kiev, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, São Paulo, Tokyo et Vilnius.

