Intrepid Potash hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Intrepid Potash hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.250 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6.69 Prozent auf 66.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 71.5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch