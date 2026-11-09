Intrasoft Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Intrasoft Technologies hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2.31 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intrasoft Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 2.09 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.44 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch